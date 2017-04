Pages, Numbers, Keynote, iMovie et GarageBand deviennent gratuits

Apple propose maintenant une complète gratuité des outils de sa suite iWork. Soit l’excellent traitement de texte et logiciel de PAO Pages, le tableur Numbers et l’outil de présentation Keynote. Le logiciel d’édition vidéo iMovie et l’outil pour musiciens GarageBand deviennent également gratuits. Le tout sous macOS comme iOS.

Jusqu’alors, la firme de Cupertino proposait ces logiciels gratuitement pour l’achat d’un nouveau Mac, iPhone ou iPad. Les professionnels et autres organismes utilisant le programme d’achat en volume d’Apple ne pouvaient pas en bénéficier. Ni parfois les utilisateurs, lesquels dans certaines conditions pouvaient perdre la licence gratuite de ces outils lors du passage à un OS plus récent.

De quoi bien démarrer sous iOS et macOS

Avec cette gratuité appliquée à l’ensemble de ses logiciels grand public, en mode desktop comme mobile, Apple devrait mettre tout le monde d’accord. Mais aussi booster potentiellement les ventes de machines d’occasion auprès des utilisateurs soucieux d’obtenir tout le nécessaire pour travailler confortablement, sans trop dépenser.

Le téléchargement de ces outils passera par l’App Store ou le Mac App Store, suivant la plate-forme.

Pages 3.1 sous iOS et 6.1 sous macOS

Numbers 3.1 sous iOS et 4.1 sous macOS

Keynote 3.1 sous iOS et 7.1 sous macOS

iMovie 10.1.4 sous iOS et 2.2.2 sous macOS

GarageBand 2.2.1 sous iOS et 10.1.6 sous macOS

À lire aussi :



Avec iOS 10.3, Apple bascule ses iPhone et iPad en APFS

Apple prépare une nouvelle génération de Mac Pro, plus modulaire

Apple commande 70 millions de dalles OLED à Samsung pour l’iPhone 8

Crédit photo : ymgerman / Shutterstock.com