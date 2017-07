Une fonctionnalité de partage d’écran dans iOS 11 ?

Apple à l’art de faire monter la mayonnaise médiatique. Il suffit en effet de l’ajout d’une option dans la version de test d’iOS 11, non fonctionnelle de surcroît, pour mettre le feu aux poudres.

La troisième version bêta d’iOS 11 étend la fonction de capture d’écran, avec un outil permettant de transmettre ce contenu à distance. Le bouton « Screen Recording » surplombe ainsi maintenant un bouton « Start Broadcast », lançant actuellement la même tâche. S’il n’est pas pleinement fonctionnel, ce bouton laisse augurer la possibilité de transmettre l’enregistrement vidéo de ce qui se passe sur l’écran des iPhone et iPad.

Difficile de savoir ce que fera exactement cette fonctionnalité. Certains font remarquer que le partage d’écran est déjà présent au sein d’AirPlay. Le broadcast du contenu de l’écran pourrait donc avoir un autre dessein, comme le partage de vidéos d’applications sur YouTube ou Facebook.

Une offre plus proche de macOS

iOS 11 est prévu pour la rentrée. Conçu pour les iPhone et iPad d’Apple, cet OS mobile apportera des fonctionnalités permettant de se rapprocher de macOS. Dont un dock pour accéder aux applications et fichiers communs, et un gestionnaire de fichiers.

La réalité augmentée et l’intelligence artificielle devraient également être au cœur d’iOS 11. Enfin, l’App Store sera refondu à l’occasion de la sortie de ce nouvel OS.

