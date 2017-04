10 % des PC Windows 10 ont d’ores et déjà adopté la Creators Update

Deux semaines après sa mise sur le marché, Windows 10 Creators Update est maintenant présent sur environ 10 % des PC Windows 10 connectés à la Toile. Une statistique livrée par AdDuplex, qui a relevé la version de Windows employée sur chaque ordinateur pourvu d’applications exploitant son SDK publicitaire.

Selon la société, les machines Windows 10 se répartissent de la sorte :

Version 1507 du 29/07/2015 (« Threshold ») : 1,8 %

Version 1511 du 10/11/2015 (« Threshold 2 ») : 6 %

Version 1607 du 02/08/2016 (Anniversary Update) : 82,1 %

Version 1703 du 05/04/2017 (Creators Update) : 9,8 %

Et 0,4 % d’utilisateurs déjà sous Windows 10 Redstone 3, au travers du programme Windows Insiders. Un OS qui sera officialisé en septembre. Avant d’être suivi par Windows 10 Redstone 4 en mars 2018.

Migration urgente pour 1,8 % d’utilisateurs Windows 10

Les 1,8 % d’utilisateurs encore sous la première version de Windows 10 n’ont plus qu’une dizaine de jours pour migrer. Le support technique de cette mouture devrait en effet s’éteindre le 9 mai.

Les versions 1511 et 1607 de l’OS devraient pour leur part être maintenues respectivement jusqu’en septembre 2017 et mars 2018. Il est donc vivement conseillé de basculer directement – et rapidement – vers l’Anniversary Update ou la Creators Update.

Crédit photo : © Microsoft