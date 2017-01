Symfony Live : le forum phpBB migre sous Symfony 2

Le Symfony Live de Paris a été l’occasion de rencontrer Nils Adermann, un acteur de la communauté open source contribuant à l’un des plus anciens projets PHP du marché, le forum phpBB.

« Cet outil a presque onze ans », rappelle-t-il. « Dès le départ, il a été régulièrement modifié par les utilisateurs, qui l’adaptaient ainsi à leurs besoins. Ceci a amené naturellement à vouloir adopter une approche plus structurée et permettant de créer des plug-ins, chose qui n’interdit toutefois pas de modifier le code de phpBB. » Un petit côté ‘hacker’ qui n’est pas sans rappeler les débuts héroïques du web.

Cet outil est toujours très populaire, car il permet à tout un chacun de créer son propre forum. Cependant, ceci n’empêche pas les développeurs de penser aux nouveaux usages. Dans le secteur du cloud par exemple, Nils Adermann nous explique que phpBB peut être installé sur Windows Azure sans trop de mal.

Toutefois, la grosse nouveauté sera la réécriture du logiciel avec le framework PHP open source Symfony. « Cette version sera développée dans le cadre d’un nouveau projet (phpBB4, NDLR) », explique notre interlocuteur. Plus structurée, cette mouture se présentera également sous la forme de plusieurs briques, que les développeurs Symfony pourront réutiliser aisément dans leurs propres projets. Côté performances, si Symfony 2 est très avancé, phpBB l’est aussi : « Il ne faut donc pas s’attendre à un gros gain en termes de performances. Toutefois, nous ne devrions pas constater non plus d’impact négatif dans ce domaine. » Ouf !

