Les précommandes des Galaxy S8 et S8+ battent des records

Samsung vient de livrer les derniers chiffres relatifs aux précommandes de ses nouveaux smartphones de haut de gamme, les Galaxy S8 et S8+. Et ils sont excellents. Ce mercredi, 728 000 unités avaient été précommandées, rien qu’en Corée du Sud, explique la firme dans les colonnes du Korea Herald.

Une proportion non négligeable des moutures les plus onéreuses du S8+ ont été réservées. Ainsi, les Galaxy S8+ équipés de 128 Go d’espace de stockage, des terminaux mobiles à plus de 1000 dollars, représentaient il y a quelques jours près de 24 % des ventes du constructeur. Un beau succès pour Samsung.

Le rythme des réservations se stabiliserait actuellement aux environs des 50.000 exemplaires par jour. Samsung espère atteindre le million de précommandes d’ici une semaine. Chiffre qui devrait en toute logique être dépassé si cet engouement ne faiblit pas.

Les précommandes du S8 seraient également au-dessus de celles du S7 aux États-Unis. Du fait de tensions entre la Chine et la Corée du Sud, la conquête de l’Empire du Milieu sera toutefois probablement plus difficile.

Produit garanti sans surchauffe

Avec les S8 et S8+, Samsung joue gros, suite à l’échec du Galaxy Note 7. Retiré du marché pour cause de problèmes de surchauffe. La firme explique avoir passé sur le grill plus de 100 000 unités du Galaxy S8, afin de s’assurer qu’aucun problème n’est à attendre de ce côté.

À lire aussi :

Galaxy S8 : grosses précommandes, médiocres performances

Le Galaxy Note 8 de Samsung en fuite sur la Toile

L’écran du Galaxy S8 plébiscité par DisplayMate