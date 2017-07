Depuis le 9 mai 2017, la première version de Windows 10 ne reçoit plus de correctifs de sécurité de la part de Microsoft. Windows 10 version 1507 est ainsi arrivé en fin de vie.

À compter de cette semaine, Microsoft va accélérer le mouvement en vue du passage vers la dernière version de Windows 10. Ceux utilisant encore la mouture 1507 de l’OS seront invités à basculer vers la dernière en date, soit la 1703.

« Si vous exécutez actuellement la version 1507 de Windows 10, vous recevrez une notification indiquant que votre appareil a besoin des dernières mises à jour de sécurité et tentera de mettre à jour votre appareil. Windows 10 version 1507 est actuellement en fin de service, ce qui signifie que les machines exécutant ce système d’exploitation ne recevront plus les mises à jour mensuelles de sécurité et de qualité qui contiennent des protections contre les dernières menaces de sécurité », peut-on lire sur le site de support de Microsoft.

Le processus sera alors lancé. Avec la possibilité de le reporter, mais un nombre limité de fois.

Threshold 2 bientôt en fin de vie

La procédure de mise à niveau fera passer directement les PC de Windows 10 version 1507 « Threshold » vers la version 1703 « Creators Update ». Notez que ceux utilisant Windows 10 version 1511 « Threshold 2 » et 1607 « Anniversary Update » disposeront d’un support technique assuré respectivement jusqu’en septembre 2017 et mars 2018.

À lire aussi :

La dernière version de test de Windows 10 se focalise sur la sécurité

Edge, invité d’honneur de la dernière Build de Windows 10

Une partie du code source de Windows en fuite sur la Toile

Crédit photo : © Microsoft