C et P : les premiers smartphones Android de Nokia ?

Les rumeurs vont bon train concernant la sortie prochaine de smartphones signés Nokia. Seule certitude, ils seront tous conçus et fabriqués par HMD Global, qui dispose d’une licence d’exploitation de la marque Nokia.

Il semblerait que le constructeur dévoilera ses premières gammes Nokia lors du MWC 2017 de Barcelone. Voir à ce propos notre précédent article « Smartphones : Nokia ferait son comeback lors du Mobile World Congress 2017 ? ».

Un haut de gamme Nokia P

Un site chinois vient de mettre en ligne deux photos du potentiel Nokia P. Un terminal qui serait animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 835, épaulé par 6 Go de RAM. Du haut de gamme donc pour cette offre. Autre élément de la fiche technique dévoilée par le site, la présence d’un capteur photo de 23 mégapixels, avec optique Zeiss.

Le châssis de cette machine semble être en aluminium, alors que son écran devrait adopter le format QHD. Peut-être même avec deux versions de 5,2 et 5,5 pouces. Les caractéristiques de l’écran du Nokia P n’ont pas été confirmées à ce jour.

Bien entendu, le tout fonctionnera sous Android 7.0, agrémenté des outils de Nokia. De quoi permettre à la marque de faire la différence sur un marché sursaturé d’offres ? Tout dépendra du prix du Nokia P.

Du milieu de gamme Nokia C

Sur le segment des smartphones de milieu de gamme, c’est le Nokia C qui devrait être proposé par HMD Global. Au menu, un processeur Qualcomm Snapdragon 430, assisté de 3 Go de RAM. Là encore, deux tailles d’écran seraient proposées : 5,2 et 5,5 pouces.

Ce smartphone, nous l’avons déjà évoqué dans nos colonnes : voir l’article « D1C : un smartphone Android 7.0 signé Nokia ». Toutefois, l’arlésienne D1C pourrait bien prendre une tout autre forme. Certaines rumeurs ont en effet évoqué récemment une tablette de grande taille et non un smartphone (lire « Le Nokia D1C sera une tablette Android 13,8 pouces »).

Deux options sont maintenant possibles. Soit aucune de ces rumeurs n’est réellement fondée, soit HMD Global va décliner les mêmes références et plates-formes techniques dans plusieurs formats d’écrans pour smartphones ET tablettes. Ce qui serait tout à fait novateur.

Et un faux Z2 ?

Autre terminal mobile, évoqué par nos confrères de Phonandroid, le Nokia Z2 Plus. Ce dernier est maintenant référencé sur le site Geekbench, avec un score de 5100 points et une fiche technique de milieu de gamme. Au menu, un processeur Qualcomm Snapdragon 820, 4 Go de RAM et Android 6.0.1.

Il n’y a pas ici à aller chercher bien loin pour repérer l’erreur de cette fiche de Geekbench. Il est fort probable en effet que ce soi-disant Nokia Z2 Plus soit en fait le Lenovo Zuk Z2… voir le Z2 Pro. Volonté manifeste de faire le buzz de la part du testeur ou bête confusion entre les deux marques ? Une chose est sûre, il semble peu probable que ce Z2 Plus soit effectivement un produit de la future gamme Nokia. Du moins pas avec cette fiche technique.

