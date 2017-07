Les prévisions des dépenses IT revues à la hausse pour 2017

A en croire le Gartner, les dépenses IT des entreprises vont s’élever à 3 500 milliards de dollars dans le monde en 2017. Le secteur devrait alors bénéficier d’une progression de 2,4% par rapport à 2016, selon le cabinet d’étude qui en profite pour réviser ses prévisions à la hausse « en raison de la baisse du dollar américain par rapport à de nombreuses devises étrangères ». Précédemment, le Gartner estimait à 1,4% la progression des dépenses informatiques et télécoms.

Une progression particulièrement portée par le basculement vers les technologies numériques. « L’impact des activités numériques donne lieu à de nouvelles catégories, commente l’analyste John-David Lovelock. Par exemple, la convergence des ‘logiciels et des services et de la propriété intellectuelle’. Ces offres de prochaine génération sont alimentées par des plates-formes commerciales et technologiques qui seront le moteur de nouvelles catégories de dépenses. » Le porte-parole du cabinet d’études fait notamment référence à l’Internet of Things (IoT) dans la fabrication, à la blockchain dans les services financiers (parmi d’autres), et aux machines connectées dans le commerce de détail. « L’accent est mis sur la façon dont la technologie perturbe et permet de nouvelles activités. »

Le logiciel affiche la plus forte hausse

Une évolution qui se traduira par des différences d’évolution dans les besoins IT, même si l’ensemble des branches en profiteront. Portée par les applications Saas et les outils de gestion, la branche logicielle devrait être la première à bénéficier de la hausse du secteur. Les dépenses qui y seront consacrées progresseront de 7,6% en 2017, pour atteindre 351 milliards de dollars.

Certes beaucoup moins que les 654 milliards d’investissements en appareils (smartphones, PC, tablettes, ultramobiles…) ou les 922 milliards des services IT. Mais ces deux secteurs ne gagneront « que » 3,8 et 3,1 points respectivement. Avec 1 378 milliards, les dépenses en solutions de communication continueront de se tailler la part du lion. Elles progresseront de 0,3 point, alors qu’elles étaient en retrait (-1,3%) en 2016. Migrant toujours plus de services dans le Cloud public, les dépenses des entreprises dans les systèmes pour datacenters vont croître seulement de 0,3% (également) à 171 milliards. Une modeste progression, mais qui tranche avec le recul de 0,3 point enregistré en 2016.

Alors que l’année dernière, seuls deux fournisseurs parmi les premiers du classement avaient bénéficié d’une croissance organique sur un marché atone (+0,3% par rapport à 2015), le Gartner pense que « certains des 10 premiers vendeurs seront plus performants en 2017 en raison des ventes renforcées de téléphones portables ». Selon l’analyste, le lancement de l’iPhone 8, qui marquera les 10 ans d’existence du téléphone de la firme à la pomme, provoquera une hausse de la moyenne des prix sur les terminaux haut de gamme dans les économies matures. Plus globalement, la tendance devrait se poursuivre en 2018, alors que le Gartner prévoit une croissance globale des dépenses IT de 3,5% (à 3 600 milliards de dollars).

Photo via Visualhunt