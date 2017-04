Les prix des PC et smartphones vont augmenter en 2017

Le prix de vente moyen d’un PC, téléphone et autre ultramobile (tablette 2-en-1, PC ultra léger…) va progresser de 2% en 2017, annonce le Gartner. Les dépenses totales pour les appareils informatiques devraient s’élever à 599 milliards de dollars sur l’année en cours contre 578 milliards en 2016. Pour respectivement 2,336 et 2,332 milliards de terminaux vendus (dont 1,91 et 1,893 milliard de téléphones mobiles).

Le cabinet d’études avance deux raisons pour expliquer cette tendance légèrement inflationniste. La première est la poursuite, en 2017, de l’augmentation des coûts de certains composants électroniques qui pèsent inévitablement sur le prix du produit final. La seconde tient à l’intérêt grandissant des consommateurs pour des produits plus qualitatifs, au-delà du seul critère tarifaire. « Dans le monde entier, le marché devient moins sensible aux prix, assure Ranjit Atwal, directeur de recherche chez Gartner. Les consommateurs et les entreprises recherchent de meilleurs produits qui correspondent à leurs modes de vie, plutôt que d’opter pour les produits les moins chers. »

400 milliards de dollars de téléphones

C’est surtout vrai pour les smartphones. Près de 400 milliards de dollars (399,5 millions précisément) seront dépensés dans l’achat de téléphones mobiles en 2017 contre 382,9 milliards l’an dernier. Le renouvellement des téléphones basiques par des modèles enrichis en fonctionnalités explique en partie cette augmentation de 4,3%. Elle est notamment portée par l’amélioration des produits chez Huawei, Oppo ou BBK en Chine, qui pousse de 13,5% le prix unitaire de ces téléphones « basiques ».

L’appétence toujours plus grande du marché pour les téléphones haut de gamme va également contribuer à cette hausse moyenne des dépenses. « Le prix de vente moyen des smartphones haut de gamme continuera à augmenter, compte tenu de l’annonce du Samsung Galaxy 8 et de la sortie de l’iPhone d’Apple dans le cadre du dixième anniversaire de la marque cette année, souligne Annette Zimmermann, vice-présidente de recherche chez Gartner. Nous nous attendons à ce que le prix moyen du téléphone premium augmente de 4% en Amérique du Nord en 2017. » Ce qui restera à vérifier. Toujours est-il que cette tendance est déjà suivie par certains constructeurs à l’image de Honor (marque de Huawei), qui lance le Honor 8 Pro à 549 euros alors qu’il se définissait jusqu’alors comme un fournisseur de smartphones ne dépassant pas les 400 euros (le Honor 8, précédemment).

PC en baisse sauf les desktop et notebook

La hausse des dépenses consacrées aux smartphones compensera largement la baisse de celles dédiées aux PC. Lesquelles passeront de 163,9 milliards de dollars en 2016 à 163,4 milliards en 2017 pour les ordinateurs (y compris 2-en-1 et ultramobiles), et de 40,4 milliards à 36,3 milliards pour les tablettes. Pour des volumes qui reculeront également de 270 à 265 millions d’unités pour les PC (tous format confondus) et de 169 à 161 millions pour les tablettes (Android et iPad principalement). Le Gartner souligne néanmoins que le prix moyen des PC de bureau et notebook devrait progresser de 1,4%. A cause de l’augmentation des prix de la RAM essentiellement.

Lire également

Dépenses IT : retour à la croissance en 2017

Les budgets IT des grandes entreprises progresseront de 4,5 % en 2017

Dépense IT : IDC ne voit pas d’effet Trump

crédit photo © Andrey_Popov – shutterstock