Programmation web : PHP maître d’un marché très partagé

Quels langages et plates-formes de programmation adopter pour un projet web ? Java et .NET, qui caracolent en tête au sein des développements en entreprise, peuvent tout à fait être employés ici, au travers de technologies comme ASP et JSP. Mais une autre solution a la préférence des développeurs : la pile LAMP, soit l’alliance de Linux, Apache, MySQL et PHP.

PHP doit son succès aux applications web… ce qui lui permet de prendre la sixième place du classement Tiobe, avec 3,1 % des suffrages. Pour simplifier les développements PHP, il est possible de partir d’une base comme WordPress. Et, afin de les structurer et de les industrialiser, divers frameworks sont proposés, comme Zend ou Symphony.

Python, Ruby ou Perl comme alternatives

PHP n’est toutefois pas seul en lice. Nous trouvons ainsi Python (4e du classement Tiobe), assisté éventuellement d’un framework (par exemple Django). Mais aussi Ruby (13e), souvent associé à Rails. On le croyait passé de mode, mais il est encore très présent : Perl se classe à la 11e place.

Enfin, il y a une approche à ne pas négliger, celle consistant à exploiter les technologies du HTML5 pour déporter le plus possible les traitements dans le navigateur web. En JavaScript donc. Et pour le back-end, il est possible de réutiliser son savoir-faire JavaScript, grâce à des solutions serveur comme Node.js. Ce qui explique pourquoi JavaScript s’ancre solidement dans le top 10 du classement Tiobe (8e).

À lire aussi :



Langages de développement : Java et .NET dominent toujours

Kotlin devient un des langages de programmation de base d’Android

Google intègre une solution de programmation low-code dans sa G Suite

Crédit photo : © Vicente Barcelo Varona – Shutterstock