Qualcomm 205 : de la voix en 4G pour les dumb phones

Qualcomm vient de présenter une offre mobile 4G, dédiée aux feature et dumb phones.La Qualcomm 205 Mobile Platform comprend tout le nécessaire pour créer des téléphones mobiles : processeur, radio, audio, gestion de l’énergie.

La partie processeur comprend deux cœurs ARM cadencés à 1,1 GHz, épaulés par un GPU Adreno 304. L’ensemble sera capable de piloter un écran VGA (640 × 480 points) et deux capteurs d’images de 3 mégapixels. Le minimum vital donc. Pour téléphoner, mais aussi pour accéder au web et afficher des vidéos (en MP4/VP8 720p maximum).

C’est toutefois sur le modem que ce processeur se distingue. Avec un support du LTE Catégorie 4 : 150 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en transmission. Mais aussi avec le support du WiFi 802.11n, du Bluetooth 4.1 et la présence d’un GPS.

Prise en charge VoLTE et VoWiFi

Prêt pour le futur, ce composant pour feature/dumb phones est compatible avec la voix sur LTE (VoLTE) et la voix sur WiFi (VoWiFi). Un élément très important. En effet, dans certains pays, des opérateurs ont d’ores et déjà débranché la voix classique en 2G pour ne plus proposer que du VoLTE. Un phénomène qui touchera aussi à moyen terme la France.

Afin de faciliter la mise au point de téléphones, la plate-forme Qualcomm 205 proposera son propre OS, de type Linux. Ainsi qu’une compatibilité physique avec les Snapdragon 210 et 212.

Crédit photo : © Christophe Lagane – Silicon.fr