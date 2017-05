Qualcomm dégaine les Snapdragon 630 et 660

Qualcomm renouvelle son offre mobile de milieu de gamme avec deux nouveaux SoC, les Snapdragon 630 et 660. Des composants gravés en 14 nm qui devraient être disponibles dès cet été.

Le Snapdragon 630 propose 8 cœurs ARM 64 bits Cortex-A53 cadencés à un maximum de 2,2 GHz. Un ensemble épaulé par un DSP Hexagon 642 et un GPU Adreno 508. Ce dernier est annoncé comme 30 % plus rapide que précédemment. Le module Spectra 160 pourra accepter un capteur photo principal allant jusqu’à 24 mégapixels. Le modem supporte bien entendu la 4G, à 600/150 Mb/s. Côté RAM, ce SoC pourra accepter un maximum de 8 Go de LPDDR4 à 1333 MHz. Du solide donc.

Le Snapdragon 660 offre une assise plus solide, avec des cœurs ARM 64 bits maison : 8 Kryo 260 cadencés à 2,2 GHz. Ces derniers sont donnés comme 20 % plus rapides que les cœurs employés précédemment sur ce segment de marché. Un DSP Hexagon 680 et un GPU Adreno 512 sont de la partie. Là encore, le GPU est affiché comme 30 % plus rapide. Nous retrouvons le modem LTE à 600/150 Mb/s, le capteur d’images Spectra 160 et la capacité à accueillir jusqu’à 8 Go de LPDDR4. Mais à 1866 MHZ cette fois-ci.

Gare à l’affichage

Ces deux composants ne feront pas jeu égal en termes d’écrans supportés. Si les deux peuvent capturer et relire des vidéos en 4K, le Snapdragon 630 reste limité à des écrans en 1920×1200 points ; 1920×1080 points en externe. Le Snapdragon 660 pourra pour sa part piloter des écrans en 2560×1600 points ; 4K en externe.

À lire aussi :

Performances en demi-teinte pour le Snapdragon 835 de Qualcomm ?

Snapdragon 210 de Qualcomm adopte l’OS IoT Android Things

Qualcomm 205 : de la voix en 4G pour les dumb phones

Crédit photo : © Christophe Lagane – Silicon.fr