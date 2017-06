Les Radeon Vega Frontier Edition et Ryzen Threadripper ont un prix

Les cartes graphiques AMD Radeon Vega Frontier Edition commencent à être référencées sur les sites de certains revendeurs signale VideoCardz. Et elles ne sont pas abordables, avec des tarifs de 1199 dollars en version classique, et de 1799 dollars avec un refroidissement liquide.

C’est cher, mais rappelons que ces solutions ne sont pas destinées au grand public, mais aux professionnels travaillant sur la 3D, la réalité virtuelle, le calcul de hautes performances ou encore le Machine Learning. Chaque carte pourra piloter quatre écrans.

Ces cartes devraient exploser les compteurs, avec un GPU Vega 10 comprenant 4096 processeurs de flux cadencés à 1600 MHz et 16 Go de mémoire HBM2 2048 bits. Résultat, une puissance de calcul de 13,1 téraflops et une bande passante de 483 Go/s.

AMD a comparé sa Radeon Vega Frontier Edition à l’offre Nvidia Titan XP. Les gains seraient de 26 % sous Catia, 28 % sous PTC Creo, 69 % sous SolidWorks, 39 % sous Siemens NX 10 et 8 % sous Cinebench.

Les Threadripper pour août

Les processeurs AMD Ryzen Threadripper, les compléments naturels des Radeon Vega Frontier Edition, devraient être livrés en août. Au menu, deux puces comprenant respectivement 12 cœurs (24 threads) et 16 cœurs (32 threads).

Une fréquence crête de 3,4 GHz est évoquée pour la version 16 cœurs de cette puce. Il se murmure que cette dernière serait proposée à seulement 849 dollars. De quoi malmener les Core i9 d’Intel.

