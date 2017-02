La réputation de Samsung plonge aux États-Unis

Selon Harris Poll, la réputation de Samsung est en berne sur le marché américain en 2017. Une tuile pour le constructeur coréen, qui perd ainsi du terrain sur ce qui demeure le marché le plus important de la planète en valeur.

Ce n’est pas le protectionnisme de Trump qui est la cause de ce phénomène, mais bel et bien les déboires de Samsung avec son Galaxy Note 7, rappelé une première fois pour échange, avant d’être purement et simplement retiré du marché.

Ceci vaut à Samsung de passer de la 7e à la 49e place du classement des marques opéré par Harris Poll. Avec une note de 75,17, Samsung reste parmi les très bonnes sociétés, mais rate les 80 points accordés à celles considérées comme excellentes.

Amazon, marque préférée des Américains

Avec un score de 86,27 points, c’est Amazon qui occupe la première place du classement. Une belle réussite sachant combien il est facile de décevoir des consommateurs lors de la vente de produits physiques.

Autres acteurs ayant décroché le sésame « excellent » : Apple, qui pointe en cinquième position (82,07 points) ; Google, qui se place en huitième position (82 points).

Parmi les très bonnes marques, nous trouvons, aux côtés de Samsung, des sociétés comme Netflix, Microsoft, HP, IBM ou encore eBay. La catégorie des bons comprend des acteurs comme Dell, Facebook et – de peu – Yahoo. Aucune société IT ne se situe dans le bas du classement de Harris Poll.

Crédit photo : © Silicon.fr