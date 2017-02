Résultats 2016 : AWS est la machine à bénéfices d’Amazon

Amazon publie les résultats de son quatrième trimestre 2016, qui boucle l’année du géant américain de la vente en ligne.

Sur le trimestre, les ventes sont en hausse de 22 %, à 43,7 milliards de dollars. Le bénéfice net se fixe à 749 millions de dollars. +55 % par rapport à Q4 2015. Et sur l’année ? 136 milliards de dollars de chiffre d’affaires (+27 %) et un bénéfice net multiplié par quatre, à 2,4 milliards de dollars.

De bons résultats donc, même si les analystes tablaient sur une croissance plus forte. Ils espéraient ainsi un chiffre d’affaires de 44,7 milliards de dollars sur Q4 2016. Et plus que les 33,25-33,75 milliards prévus sur ce premier trimestre 2017.

AWS : la machine à bénéfices d’Amazon

Les Amazon Web Services continuent à afficher leur bonne santé. Sur Q4 2016, les ventes ont augmenté (sur un an) de 47 %, pour atteindre les 3,5 milliards de dollars. Le résultat opérationnel de cette branche bondit de 60 % et se fixe à 926 millions de dollars.

Sur l’année 2016, l’activité AWS est en croissance de 55 %, avec un chiffre d’affaires de 12,2 milliards de dollars. Le résultat opérationnel est pour sa part plus que doublé, en passant de 1,5 milliard de dollars à 3,1 milliards de dollars. Amazon doit donc une grande partie de ses bénéfices à ses activités Cloud.

Crédit photo : © Ken Wolter -Shutterstock.com