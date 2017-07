Résultats : AMD revient dans le vert et se prépare un avenir radieux

AMD vient de publier les résultats de son second trimestre 2017. Le chiffre d’affaires se fixe à 1,22 milliard de dollars. Soit une progression de 18 % sur un an (et de 24 % par rapport au premier trimestre). L’arrivée des puces Ryzen dans le catalogue de la société lui permet visiblement de sortir enfin de l’ornière.

Et l’avenir devrait être radieux pour AMD : les Ryzen 3 et Ryzen Pro vont renforcer sa présence dans les entreprises ; les processeurs Epyc pour serveurs lui permettront de reprendre pied dans les datacenters ; les Radeon RX Vega consolideront sa position dans le secteur des GPU ; la gamme Radeon Instinct va propulser AMD dans le secteur du Machine Learning.

Sans compter les Ryzen Threadripper, qui devraient intéresser les enthousiastes du monde PC (dont les joueurs), mais qui pourraient aussi attirer certains utilisateurs professionnels en mal de stations de travail abordables.

Investissements maximums !

En bout de chaîne, AMD réalise une perte. De 16 millions de dollars. Sans prendre en compte certains éléments exceptionnels, le résultat est toutefois positif : 19 millions de dollars de bénéfices en données corrigées, soit 2 cents par action.

La firme semble donc avoir les moyens de revenir et rester dans le vert. Ses marges ont même grimpé de 2 points, à 33 %. Ce faible résultat net est donc à mettre sur le compte des investissements massifs réalisés par AMD. Lequel concentre tous ses moyens sur la mise au point et la sortie des Ryzen 3/Pro/Threadripper, Epyc, Instinct MI6/8/25 et Vega. Des produits qui seront tous accessibles d’ici la fin de l’année.

Les investisseurs ne s’y sont pas trompés : le titre AMD grimpe de près de 11 % dans les échanges hors séance à l’heure où nous écrivons ces lignes. À 15,64 dollars, il est à son plus haut niveau depuis 10 ans.

