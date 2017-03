Résultats : Huawei serre ses bénéfices pour booster son CA

Huawei vient de livrer les résultats financiers de son année 2016. Avec un chiffre d’affaires de 521,6 milliards de yuans (76,3 milliards de dollars), la firme chinoise voit ses revenus grimper de 32 % en un an.

Une croissance maximisée par des prix très serrés. Qui valent à la société de présenter un résultat net en bout de chaîne quasiment inchangé par rapport à 2015. Les bénéfices réalisés sur l’année ne progressent ainsi que de 0,4 %, à 37,1 milliards de yuans (5,38 milliards de dollars), contre 36,9 milliards de yuans réalisés un an plus tôt.

Les équipements réseau dédiés aux opérateurs télécoms forment plus de la moitié des revenus de la firme chinoise. Avec un chiffre d’affaires de 290,6 milliards de yuans, cette activité progresse de 24 % sur un an. Huawei peut ici dire merci à la montée de la 4G.

+29 % de smartphones vendus

Seconde activité en valeur, les produits grand public. Des smartphones pour l’essentiel. Les revenus grimpent ici de 44 % sur un an, à 179,8 milliards de yuans. C’est moins que ce à quoi s’attendait Huawei. Il n’en reste pas moins que la société est le troisième constructeur de smartphones au monde, avec 139 millions de terminaux vendus, +29 % sur un an. Selon IDC, la firme aurait 9,5 % de parts de marché, contre 14,6 % de parts de marché pour Apple et 21,2 % pour Samsung.

Dernière business unit à surveiller de près, la branche entreprise du groupe, dont le chiffre d’affaires progresse de 47 % sur un an, à 40,7 milliards de yuans. Nous retrouvons ici des produits comme les serveurs. Une des nouvelles cibles fortes de Huawei.

