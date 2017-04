Résultats : IBM déçoit les marchés et plonge à la Bourse de New York

IBM enchaîne les déconvenues. La firme américaine aligne ainsi son vingtième trimestre de résultats marqués par un repli du chiffre d’affaires.

Le CA sur Q1 2017 se fixe à 18,2 milliards de dollars ; -2 % sur un an. C’est en dessous des attentes des analystes, qui tablaient sur 18,4 milliards de dollars. Le bénéfice net recule pour sa part de 13 %, à 1,8 milliard de dollars. Seul point positif, le gain par action en données corrigées prend un petit pour cent, à 2,38 dollars. C’est mieux que les 2,35 dollars attendus par les marchés.

Conséquence de ces annonces, l’action, qui reculait hier de 0,61 % à la Bourse de New York (à 170,05 dollars), fait une plongée dans les échanges hors séance : -5,37 % et 160,92 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes. Les analystes recommandent toutefois de conserver les actions IBM, qui pourraient remonter à environ 169,15 dollars d’ici un an.

Impératifs stratégiques en hausse

Sur les activités stratégiques, Big Blue cartonne, avec un chiffre d’affaires en hausse de +12 % sur un an, à 7,8 milliards de dollars. Soit près de 40 % du CA total de la firme. Nous retrouvons ici des activités qui devraient devenir essentielles dans le futur d’IBM : le Cloud, +33 % et 3,5 milliards de dollars de CA ; l’analytique, +6 %, la mobilité, +20 % ; la sécurité, +9 %.

Ces nouveaux marchés n’arrivent toutefois pas à croître suffisamment vite pour compenser la baisse constatée dans d’autres secteurs, en particulier dans le hardware, qui chute de 16,8 % sur un an.

Crédit photo : © JuliusKielaitis – Shutterstock.com