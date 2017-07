Résultats : Intel progresse au Q2 2017, mais sans convaincre

Intel livre d’excellents résultats trimestriels. Sur le second trimestre 2017, le fondeur a réalisé un chiffre d’affaires de 14,8 milliards de dollars. Soit une croissance de 9 % sur un an. Le bénéfice net a doublé, en passant de 1,3 milliard de dollars à 2,8 milliards. Enfin, le bénéfice net par action en données corrigées, valeur de référence des marchés, se fixe à 72 cents ; +22 % sur un an.

Bref, tout va bien pour Intel, qui affiche un regain sur le marché des PC. Le Client Computing Group voit ainsi son chiffre d’affaires bondir de 12 % sur un an, pour atteindre les 8,2 milliards de dollars. Une belle performance sur un marché qui reste en recul.

Seconde locomotive de la société, le Data Center Group, dont les revenus gagnent 9 %, à 4,4 milliards de dollars. Un chiffre correct, mais presque décevant au vu du dynamisme du marché des serveurs.

Les investisseurs restent de marbre

L’Internet of Things Group et le Non-Volatile Memory Solutions Group gagnent respectivement 26 % et 58 %, mais ne représentent qu’une faible part du chiffre d’affaires total de la firme : 720 millions de dollars et 874 millions de dollars respectivement.

L’action Intel, qui avait pris hier 0,63 %, à 34,97 dollars, gagne actuellement 0,80 % dans les échanges hors séance. La prudence semble donc de mise vis-à-vis d’Intel, qui pourrait être prochainement malmené par AMD sur le marché des serveurs.

Crédit photo : © Thomas Hawk via Visual hunt / CC BY-NC