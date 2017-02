Résultats : Lenovo plombé par les smartphones et serveurs

Les temps sont durs pour Lenovo. Le constructeur chinois vient ainsi de présenter des résultats en repli. Et en dessous des attentes des analystes. Le chiffre d’affaires cède ainsi 6 %, à 12,2 milliards de dollars. Le résultat net plonge pour sa part de 67 % sur un an, à seulement 98 millions de dollars.

Le marché des PC reste la locomotive du groupe. Malgré les difficultés du secteur, Lenovo se maintient en première position, et arrive même à y faire progresser son chiffre d’affaires : +2 % et 8,6 milliards de dollars. Les bénéfices tirés de cette branche grimpent de 7 %, à 431 millions de dollars.

Les ventes de PC ont augmenté de 2 %, avec 15,7 millions de machines vendues sur le dernier trimestre et 22,4 % de parts de marché. Les nouveaux formats progressent fortement : tablettes, +10 % ; PC gaming, +71 % ; Chromebooks, +76 % ; machines convertibles, +91 %.

Smartphones et serveurs à la traîne

Les équipements pour datacenters (serveurs, stockage, logiciels et services) sont loin de se porter aussi bien. Les ventes cèdent 20 % sur un an, à 1,1 milliard de dollars. La firme assure toutefois que cette business unit est repartie à la hausse depuis le trimestre précédent.

Les smartphones Lenovo et Motorola sont en berne, avec des ventes en baisse de 23 % sur un an, à 2,2 milliards de dollars. Là encore, la firme pense que le plus dur est passé. Certes, elle n’a vendu que 15 millions de smartphones sur les trois derniers mois, mais ce chiffre est en progression de 7 % par rapport au trimestre précédent ; +20 % pour les smartphones vendus sous la marque Moto.

