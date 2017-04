Résultats : Samsung cartonne sur la mémoire et les écrans

Le Coréen Samsung Electronics vient de publier les résultats de son dernier trimestre d’activité. Le chiffre d’affaires progresse de seulement 1,55 % sur un an, à 50.550 milliards de wons sud-coréens, soit 44,7 milliards de dollars.

Le profit opérationnel grimpe de 48,2 %, pour atteindre les 9900 milliards de wons (8,76 milliards de dollars). Le résultat net prend pour sa part 45,3 % sur un an et se fixe à 7700 milliards de wons (6,81 milliards de dollars). Contre 7100 milliards de wons attendus par les analystes.

Une embellie due aux ventes de smartphones ? Non, indique Samsung, qui précise que les revenus issus de sa branche mobile ont cédé du terrain. En cause, des baisses de prix appliquées sur les Galaxy S7. Quant au Galaxy S8, il n’était pas encore disponible au cours du premier trimestre. Il devrait toutefois faire largement remonter les ventes de la division mobile de Samsung au cours du second trimestre.

Mémoire et écrans en hausse

La hausse est en fait liée à de bonnes ventes sur le marché de la mémoire, en particulier avec les composants Flash Nand équipant les SSD et les smartphones. Mais aussi sur celui des écrans, avec les dalles OLED flexibles en tête de pont. Là encore, le marché des smartphones explique cet engouement pour des dalles OLED flexibles, permettant de créer des écrans à bords incurvés.

À lire aussi :

Samsung repasse en tête des ventes de smartphones sur Q1 2017

L’assistant Bixby de Samsung est frappé d’une extinction de voix

Samsung annonce des résultats records sur Q1 2017