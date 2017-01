Retour des smartphones libres Openmoko

Le projet Openmoko a mis au point successivement deux smartphones au hardware ouvert (le Neo 1973 / GTA01 et le Neo FreeRunner / GTA02), avant d’abandonner le développement d’un troisième produit (le GTA03).

L’Allemand Golden Delicious a depuis repris les rênes du projet et se prépare à livrer un nouveau terminal, le GTA04.

Un projet complètement relancé

Golden Delicious est parti d’un autre projet de matériel libre, la carte mère ARM BeagleBoard, pour mettre au point son smartphone.

Les premières cartes mères du GTA04 viennent tout juste de sortir des usines.

Selon Lukas Märdian, la mouture définitive de cette carte mère pourrait voir le jour d’ici un mois.

Une plate-forme moderne…

Au menu, un processeur ARM Cortex-A8 cadencé à 800 MHz (le Texas Instruments DM3730), épaulé par 512 Mo de mémoire vive et 512 Mo de flash (des ports SD et USB sont présents).

Côté réseau, nous retrouvons un module radio 3G, du Wifi et du Bluetooth. De multiples capteurs sont présents : accéléromètre, gyroscope, compas et altimètre. Des modules FM et GPS sont également de la partie.

Le tout fonctionne, bien évidemment, sous Linux.

… Compatible avec les modèles précédents

La carte mère GTA04 pourra remplacer celles des Neo 1973 et Neo FreeRunner.

Les mondes du libre et du hacking montrent ainsi avec brio leurs qualités en tant que réponse au phénomène d’obsolescence programmée.

Remettre au gout du jour un produit sorti en 2007, voilà qui est unique sur le marché des smartphones.