Cap vers le RGPD : Symantec stimule la prévention des pertes de données

L’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD ou GDPR en anglais), qui sera généralisée dans l’Union européenne en mai 2018, impose aux entreprises de repenser leur approche de la data.

Conscient des enjeux, l’éditeur américain de cybersécurité Symantec a enrichi sa solution de prévention des pertes de données .

Symantec Data Loss Prevention 15 permet aux entreprises de surveiller et protéger leurs données sensibles sur site, sur appareils mobiles et dans le Cloud. La solution bénéficie d’une intégration avancée avec l’outil de sécurité CASB (Cloud access security broker) de Symantec CloudSOC.

Des fonctions de classification de données, d’analyse comportementale des utilisateurs et de chiffrement basé sur les informations permettent ainsi à la DSI et au responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) de garder le contrôle des applications Cloud utilisées par les métiers.

Et, par extension, de faire face au « shadow IT » (les applications exploitées en entreprise mais non déployées par les responsables IT).

Chiffrement, marquage…

Par ailleurs, Symantec DLP intègre l’approche ICS (Information Centric Security) de l’éditeur.

« Grâce à Symantec DLP 15, nous donnons aux responsables informatiques et de cybersécurité, la possibilité de marquer automatiquement les données sensibles et d’automatiser les politiques de sécurité qui entourent ces données, quel que soit l’endroit où elles se trouvent et le canal par lequel elles circulent », explique Nico Popp, Vice-Président senior de Symantec.



Outre le chiffrement et le marquage des données, la gestion des accès et des utilisateurs autorisés renforce la protection de données critiques.

Les entreprises peuvent ainsi stocker, utiliser et partager des données sensibles dans ou en dehors de leur environnement managé, y compris lorsque les données sont gérées par un tiers.

