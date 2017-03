Samsung vient de lever le voile sur sa nouvelle interface vocale, Bixby. Une solution mobile qui s’appuie sur des technologies d’intelligence artificielle. Et qui proposerait des capacités supérieures à celles des assistants vocaux proposés par la concurrence, assure Samsung. Bixby plus fort que Siri ?

Les applications compatibles Bixby pourront être pilotées totalement par l’assistant. Le pilotage à la voix des applications sera donc complet, et non pas limité à certaines fonctionnalités de base. Un accès complet, mais aussi contextuel, Bixby étant capable de prendre en compte l’état courant de l’application. Tout travail en cours sur celle-ci sera ainsi pris en compte.

Intégré partiellement au S8

Des technologies cognitives seront au cœur de Bixby, ce qui lui permettra de comprendre des commandes vocales incomplètes « au mieux de ses compétences ». L’assistant sera en mesure de demander des précisions à l’utilisateur lorsqu’il hésite entre deux actions à accomplir.

Le 29 mars, Samsung présentera son nouveau smartphone de haut de gamme, le Galaxy S8. Ce dernier accueillera-t-il Bixby ? Oui et non, explique Samsung, qui estime que la mise au point de cet outil prendre du temps. Toutefois, certaines applications du S8 seront compatibles avec cet assistant vocal. Et d’autres le deviendront ultérieurement.

Initialement dédié aux smartphones, Bixby sera par la suite intégré à d’autres produits électroniques, comme les téléviseurs ou les climatiseurs de la firme.

Crédit photo : © Zentilia – Fotolia.com