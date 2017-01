Samsung livre ses Galaxy A génération 2017

Le premier gros lancement de l’année 2017 est signé Samsung. Le constructeur coréen dévoile ses smartphones Galaxy A de nouvelle génération. Une gamme 2017 qui se veut de plus en plus premium.

Du bon et du moins bon

Ces machines de milieu de gamme proposent une finition soignée. Châssis métallique, écran en verre et dalle Super Amoled sont en effet au rendez-vous. Les Galaxy A 2017 disposent également d’une certification IP68 garantissant une protection parfaite contre les poussières, mais aussi une immersion possible dans l’eau (au-delà de 1 m, pendant 30 minutes).

Côté connectique, nous trouvons un port USB Type-C permettant une charge rapide et un slot microSD compatible avec les cartes de 256 Go.

Bon point, les processeurs sont des modèles ARM 64 bits Cortex-A53 à 8 cœurs gravés en 14 nm FinFET. Et les capteurs photo ouvrent tous à f/1,9, même à l’avant. Pratique pour les selfies. Mauvais point par contre, l’offre logicielle limitée à Android 6.0.1. Même si une mise à jour vers Android 7 devrait être livrée rapidement, il est assez incroyable que Samsung propose encore de l’Android 6 en 2017.

Enfin, les prix restent assez élevés sur les modèles les plus avancés, qui seront alors concurrencés par le Galaxy S7.

Galaxy A3, A5 et A7

Commençons par l’entrée de gamme Galaxy A3 (13,5 x 6,6 x 0,79 cm). Il propose : un écran 4,7 pouces HD (1280 x 720 points) ; une puce Exynos 7860 à 1,6 GHz (GPU Mali-T830 MP2) ; 2 Go de RAM et 16 Go de Flash ; un capteur arrière de 13 mégapixels (ouverture de f1.9) et avant de 8 mégapixels. Le tout avec une batterie de 2350 mAh.

Un produit intéressant sur le papier, de par son prix, mais qui sera sûrement boudé par les consommateurs, du fait de sa batterie limitée et de ses capteurs photo moins avantageux que sur les A5 et A7.

Passons justement au Galaxy A5 (14,6 x 7,1 x 0,79 cm). Son écran est un modèle de 5,2 pouces Full HD (1920 x 1080 points). Le processeur est plus rapide. Il s’agit en effet d’un Exynos 7880 cadencé à 1,9 GHz (GPU Mali-T830 MP3). 3 Go de RAM et 32 Go de stockage sont de la partie. Les capteurs photo ? Deux modèles de 16 mégapixels. Y compris à l’avant donc ! Enfin, la batterie affiche une confortable capacité de 3000 mAh.

Best-seller assuré pour ce modèle, qui devrait se vendre comme des petits pains… au fil des promotions.

Enfin, le Galaxy A7 boucle le trio (15,7 x 7,8 x 0,79 cm). Il est identique au A5, à trois détails près. Primo, l’écran est un modèle 5,7 pouces Full HD. Secundo, la batterie est plus imposante : 3600 mAh. Enfin, et c’est là le souci principal de cette offre, elle pourrait ne pas être commercialisée en France. Dommage.

Les Galaxy A3 2017 et A5 2017 devraient pour leur part arriver dans l’Hexagone courant février aux tarifs publics respectifs de 329 euros TTC et 429 euros TTC.

À lire aussi :

Cap sur la sécurité pour le Galaxy S8 de Samsung

Samsung Galaxy S8, maxi mémoire et maxi stockage

Galaxy Note 7 : les résultats de l’enquête connus courant janvier