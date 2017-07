Samsung décline le Galaxy J5 2017 en édition premium

Samsung vient de présenter une déclinaison boostée de son nouveau smartphone Galaxy J5 2017, qui n’est actuellement accessible qu’en Asie, au prix d’environ 300 dollars.

Au menu du Galaxy J5 Pro, un processeur Exynos 7870 comprenant 8 cœurs Cortex-A53 cadencés à 1,6 GHz. Ce dernier propose un modem 4G à 300/50 Mb/s et un GPU ARM Mali-T830 MP2. L’écran est un modèle 5,2 pouces Super Amoled d’une résolution de 1920 x 1080 points. Deux capteurs d’images de 13 mégapixels sont présents sur l’appareil. Autres caractéristiques, 3 Go de RAM, 32 Go d’espace de stockage et une batterie de 3000 mAh.

Le smartphone propose un lecteur d’empreintes digitales et la suite de sécurité Knox. Et fonctionne, comme il se doit, sous Android 7.0.

Pas de pro en France… pour le moment

La grande nouveauté des Galaxy J 2017 est l’adoption d’un châssis en aluminium, qui propulse ces téléphones dans le secteur du milieu de gamme. Chose d’autant plus vraie que leur design est plutôt réussi. Au prix toutefois de tarifs revus à la hausse.

Faute d’édition pro, les Français pourront se rabattre sur le Galaxy J5 2017 classique, proposé dans l’Hexagone à 279 euros TTC. Son écran est moins bien défini (1280 x 720 points) et RAM (2 Go) ainsi qu’espace de stockage (16 Go) sont plus réduits. Il est pour le reste similaire au Galaxy J5 Pro.

