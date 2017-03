Avec le Samsung Galaxy S8, Microsoft se recycle en vendeur d’Android

Si Windows Mobile a quasiment disparu des écrans radars, Microsoft n’entend pas pour autant rester à l’écart du marché mobile. Et compte sur le probable succès de Samsung pour rebondir. Quelques heures après la présentation officielle des Galaxy S8 et S8+ mercredi soir (en Europe), Microsoft a annoncé une édition spéciale du nouveau smartphone star de Samsung. Non pas avec du Windows dedans, mais bien sous Android (7 en l’occurrence).

A partir du 21 avril prochain, l’éditeur de Redmond va commercialiser le Samsung Galaxy S8 (et S8+) Microsoft Edition. Une offre visiblement limitée au seul territoire américain pour le moment. Cette édition spéciale se distinguera de la version de Samsung en embarquant les applications Office, Skype, Outlook, OneDrive et… Cortana. L’assistant virtuel de Redmond viendra ainsi s’ajouter à celui de Samsung, Bixby, qui fait ses premiers pas avec le S8. Deux assistants pour le prix d’un ? Pas sûr que l’utilisateur s’y retrouve.

Une personnalisation en Wifi

D’autant que les S8 et S8+ embarquent déjà nativement les logiciels Office conformément aux accords de partenariat précédemment signés entre les deux firmes. Les applications que proposera Microsoft s’ajouteront-elles à celles déjà installées par Samsung ou bien les remplaceront-elles ? Toujours est-il que la personnalisation du terminal se fera une fois que celui-ci sera entre les mains de l’utilisateur. « La personnalisation Microsoft est appliquée aux Samsung Galaxy S8 et Galaxy S8+ Microsoft Edition lorsque les périphériques sont connectés au Wi-Fi, précise l’éditeur de Windows dans un communiqué reproduit par Engadget. Cette personnalisation garantit aux clients une expérience de productivité optimale pour les applications Microsoft telles que Office, OneDrive, Cortana, Outlook et plus encore. » Autrement dit, ce sera à l’utilisateur de télécharger le pack de personnalisation… et espérer que sa configuration se déroule sans encombres.

Par cette initiative, Microsoft entend donc garder pied sur le marché mobile en diffusant ses applications phares dans les environnements concurrents. Nombre des solutions mobiles de Redmond sont d’ailleurs disponibles dans les stores d’Android et Apple. Il reste néanmoins à savoir si l’éditeur de Windows maintient ses ambitions en tant que constructeur de smartphones. A plusieurs reprises en 2016, la firme a laissé entendre qu’elle peaufinait des offres haut de gamme sous Windows Mobile, d’hypothétiques Surface Phone en direction notamment des entreprises. Avec l’espoir de se différencier sur un marché squatté par Android et iOS. Mais rien de concret n’a été annoncé à ce jour.

Lire également

Top départ pour les Galaxy S8 et S8+ de Samsung !

Encore un développeur qui quitte Windows Mobile

Windows 10 Creators Update aussi taillé pour le mobile

Crédit photo © Samsung