Le Samsung Galaxy S8+ adopterait un écran géant de 6,2 pouces

Evan Blass de VentureBeat pense avoir mis la main sur la fiche technique du Galaxy S8+. Le plus grand des deux smartphones de haut de gamme que Samsung devrait dévoiler le 29 mars prochain dans le cadre d’un évènement organisé à New York.

Au menu, un écran Super Amoled de 6,2 pouces (6,1 pouces avec les coins arrondis), d’une résolution non précisée, mais supérieure au classique 2560 x 1440 points. Cet écran a intérêt d’adopter une approche bord à bord dans toutes les directions. Sous peine de se montrer trop grand pour la plupart des mains.

Un smartphone qui reste très sage

D’autres caractéristiques sont présentes sur la fiche technique publiée par Evan Blass, comme la présence de 4 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage. Ce qui reste finalement peu pour un smartphone de très haut de gamme. Le couple 6 Go / 128 Go tend en effet à s’imposer sur ce segment de marché.

Même déception pour les capteurs d’images : 2 x 12 mégapixels à l’arrière ; 8 mégapixels à l’avant. À noter, la présence d’un lecteur d’iris, la recharge sans fil et une certification IP68.

Le Galaxy S8+ devrait toutefois se rattraper au niveau de son moteur : un Snapdragon 835 de Qualcomm ou un Exynos 8895 de Samsung, suivant les modèles et pays. Des solutions aux performances extrêmes et à la connectivité ultra rapide.

