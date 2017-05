Samsung Galaxy S8 Active : tout d’un S8, sauf le design

Le Samsung Galaxy S8 Active commence à pointer son nez sur la Toile. Au vu de la première photo de ce smartphone renforcé, il ne faut pas s’attendre à un design très alléchant. Les spécifications de ce terminal mobile devraient toutefois être similaires à celles du Galaxy S8 classique. L’écran incurvé en moins, même si ce dernier restera de grande taille et couvrira donc la majeure partie de la surface utile du smartphone.

L’apparition du Galaxy S8 Active sur le site du Wireless Power Consortium, confirme que ce smartphone renforcé sera équipé de technologies de chargement sans fil. Samsung profitera-t-il de l’occasion pour améliorer la résistance à la poussière et à l’eau en supprimant tout connecteur non nécessaire ?

Le Xcover 4… pour patienter

En attendant la sortie de ce smartphone renforcé, Samsung propose aujourd’hui une offre durcie extrême, le Galaxy Xcover 4. Certifié MIL-STD 810 et IP68, il supporte des températures allant de -51° à +71° C, vibrations, chocs, chutes, poussières, pluie, etc.

Reste qu’il s’agit là d’un smartphone bien moins performant, avec un processeur ARM à quatre cœurs cadencés à 1,4 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de Flash, 4G et Android 7.0. Bon point, son écran de 5 pouces (HD) peut être manipulé avec des gants. Des capteurs de 13 et 5 mégapixels sont proposés.

