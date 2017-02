La tablette Samsung Galaxy Tab S3 attendue au Mobile World Congress

Samsung a envoyé les invitations pour le lancement d’une nouvelle offre Galaxy, dans le cadre du Mobile World Congress 2017 de Barcelone, qui se déroulera en fin de mois. Juste avant le démarrage effectif de cet évènement, pour être plus précis. Le 26 février 2017, à 19 heures.

Un ou plusieurs appareils pourraient être dévoilés à cette occasion. Dont le Galaxy S8, nouveau vaisseau amiral de la firme coréenne ? Tout semble indiquer que non. Souhaitant ne pas renouveler le fiasco de son Galaxy Note 7, Samsung a en effet d’ores et déjà indiqué que son S8 serait en retard.

L’invitation de Samsung laisse apparaître le haut d’un terminal qui ressemble fort à une tablette. Un modèle premium, qui ne serait autre que la Galaxy Tab S3.

Un hardware similaire à celui du Galaxy S6

Cette nouvelle tablette pourrait être accessible en deux versions de 8 et 9,7 pouces, comme les Galaxy Tab S2 actuelles. Les dernières rumeurs en date évoquent un processeur Exynos 7420 comprenant 8 cœurs ARM 64 bits (4 Cortex-A57 à 2,1 GHz et 4 Cortex-A53 à 1,5 GHz), ainsi que 4 Go de RAM.

Il faudra se faire une raison : les tablettes adoptent de plus en plus souvent un hardware d’ancienne génération, bien moins moderne que celui proposé sur les smartphones. En contrepartie, l’autonomie de la Galaxy Tab S3 devrait se montrer généreuse. Et les prix probablement assez compétitifs.

