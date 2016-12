Samsung Notebook 9 2016 : un concurrent sérieux du MacBook Pro

C’est actuellement un des concurrents les plus sérieux du MacBook Pro 2016 d’Apple. Le nouvel ultraportable de Samsung, le Notebook 9, s’affiche en deux tailles : 13,3 pouces et 15 pouces. Avec un poids respectif de seulement 815 g et 985 g. Un poids sensiblement inférieur à celui des machines à la pomme. Et la finesse est aussi au rendez-vous : 13,9 mm et 14,9 mm.

Le Samsung Notebook 9 adopte des puces Intel Kaby Lake Core i5 et Core i7, contrairement aux machines Apple, bloquées à l’ancienne génération de Core i. Toutefois, la compacité de cet ordinateur portable suppose l’utilisation de puces à la consommation très réduite, et donc peu performantes. Le Notebook 9 n’aura pas à rougir côté affichage. Un écran Full HD HDR (avec luminosité boostée en extérieur) est en effet proposé.

Seulement 7 heures d’autonomie

Le reste de l’équipement est à la hauteur, avec jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de SSD Sata pour le modèle de 13,3 pouces. Et un maximum de 16 Go de RAM et 256 Go de SSD NVMe pour le modèle de 15 pouces. 16 Go : là encore une des caractéristiques manquées des nouveaux MacBook.

En plus de son processeur limité, les Notebook 9 font une autre concession : l’autonomie. Samsung l’annonce à seulement 7 heures. La firme promet toutefois une recharge complète en 80 minutes. Espérons-le sans soucis de surchauffe de la batterie.

