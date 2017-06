Samsung propose un nouveau smart-flip-phone… à prix d’or

Les flip phones, ou téléphones à clapet, n’ont pas encore dit leur dernier mot. Ils restent ainsi populaires en Asie, où ils se sont adaptés à la mode smartphone. Sous l’impulsion de Samsung, qui reste à ce jour le seul constructeur d’envergure à proposer des flip phones Android. Et qui visiblement en profite pour faire monter les prix.

Samsung vient ainsi de présenter le Galaxy Folder 2, qui ne sera malheureusement distribué qu’en Corée du Sud. Au menu, un smartphone à clapet fonctionnant sous Android 6.0. Son écran de 3,8 pouces limitera dans la pratique les velléités de ce terminal mobile. Tout comme son processeur, un Qualcomm Snapdragon 425, comprenant 4 cœurs ARM Cortex-A53 à 1,4 GHz et un GPU Adreno 308. Ce maigre moteur est assisté par 2 Go de RAM et 16 Go d’espace de stockage. Le minimum vital donc.

Un prix trop élevé

La batterie reste d’une capacité limitée (1950 mAh), mais l’autonomie devrait se montrer correcte, du fait de la présence d’un processeur peu puissant et d’un écran de petite taille. Bien évidemment, un clavier physique numérique est intégré à l’appareil.

Reste un écueil de taille pour le Galaxy Folder 2, son prix. Il se fixe en effet à 297.000 wons sud-coréens. Soit près de 265 euros. C’est cher pour ce qui est finalement plus un feature-flip-phone qu’un smart-flip-phone.

À lire aussi :

Le smartphone à double écran YotaPhone 3 annoncé pour l’automne

Archos innove avec un smartphone low cost à écran bord à bord

Google intégrera ses propres puces aux smartphones Pixel