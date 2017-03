Samsung présente une « smart montre gousset »

Vous trouvez les smartwatches trop lourdes et trop encombrantes ? Samsung Electronics propose une alternative, via une montre de poche, digne des modèles ayant fait fureur avant le 20e siècle. Un équipement ‘so nineteen’ donc, avec un certain air de déjà vu.

Cette montre de poche présente une horloge mécanique traditionnelle en façade (avec mouvement suisse, précise Samsung), qui s’ouvre sur un smartwatch similaire à la Gear S3. Nous y retrouvons donc un processeur Exynos à deux cœurs, 768 Mo de RAM, 4 Go de stockage et une connectivité réseau, comprenant potentiellement le support de la 4G (en plus du WiFi et du Bluetooth)

Une concept watch… qui pourrait faire des émules ?

Il ne s’agit malheureusement que d’un démonstrateur technologique, présenté dans le cadre du salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie, le Baselworld 2017, qui se tient actuellement à Bâle, en Suisse.

Conçue par le designer Yvan Arpa, cette montre très originale n’est que l’une des trois qu’il propose dans le cadre du salon. Les deux autres se présentent sous la forme de modèles plus classiques dans leur forme. Mais aussi dans leur conception. Si elles ressemblent à des Gear S3, ces deux montres sont en effet des modèles mécaniques traditionnels. Dont la seule intelligence – et c’est déjà beaucoup – sera de donner l’heure.

