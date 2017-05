Samsung présente son nouveau smartphone Tizen, le Z4

Attendu dans certains pays émergents comme l’Inde courant mai, à un prix qui devrait être inférieur à 100 euros, le smartphone Samsung Z4 a une particularité : il ne fonctionne pas sous Android, mais sous Tizen.

Bon point, c’est le très prometteur Tizen 3.0 qui devrait être aux commandes de ce smartphone. Voir à ce propos notre précédent article « Tizen 3.0 promet de faire des étincelles », qui fait le point sur les nouveautés de cet OS, dont le support multi-utilisateur, le pilotage à la voix, la compatibilité 64 bits, la présence d’un nouveau navigateur web, l’utilisation de Wayland et de l’API Vulkan, etc.

De l’entrée de gamme… 4G

Le Samsung Z4 se veut un produit d’entrée de gamme, avec des spécifications limitées. Mais tout de même une compatibilité 4G. Le processeur est un modèle quadricœur à 1,5 GHz, épaulé par 1 Go de RAM et 8 Go d’espace de stockage. L’écran de 4,5 pouces présente une résolution de seulement 480 x 800 points. Les capteurs photo sont de 5 mégapixels, à l’avant comme à l’arrière. Enfin, la batterie n’est que de 2050 mAh.

Une offre peu attractive donc et au design classique, pour ne pas dire désuet. Mais du solide malgré tout, qui devrait coûter peu à produire et permettre ainsi à Samsung de bénéficier d’une belle rentabilité, tout en ayant à sa disposition des leviers de croissance via la multiplication d’offres promotionnelles.

