Samsung repasse en tête des ventes de smartphones sur Q1 2017

TrendForce livre ses chiffres de ventes pour les smartphones concernant le premier trimestre 2017.

Avec un volume de 307 millions de terminaux mobiles, le marché est en replis par rapport à Q4 2016, où près de 400 millions de smartphones avaient trouvé preneur. Chose logique sachant que les fêtes de fin d’année sont maintenant passées. Il faut toutefois y voir quand même le signe d’un marché qui se resserre. Avec des croissances potentiellement plus faibles dans le futur… voire des ventes de smartphones orientées à la baisse.

Sur le quatrième trimestre 2016, Apple occupait la première place du classement opéré par TrendForce, avec 20,3 % de parts de marché. Là encore un phénomène logique, sachant que les iPhone sont très appréciés des clients du père Noël. Voir à ce propos notre précédent article « Les iPhone et iPad d’Apple restent les stars des sapins de Noël ». Samsung pointait en seconde position, avec 18,5 % de parts de marché. Et Huawei en troisième, 11,3 % des ventes.

Samsung, Apple, Huawei : un trio classique

Au cours du premier trimestre 2017, Samsung a repris la place de numéro un à Apple, avec 26,1 % de parts de marché. 16,9 % des terminaux mobiles vendus étaient des iPhone. Huawei continue pour sa part à occuper la troisième place, avec 11,4 % de parts de marché.

Oppo, BBK/Vivo et LG prennent les 4e, 5e et 6e places, avec des parts de marché de respectivement 8,1 %, 6,2 % et 4,6 %.

Crédit photo : © Richard Lai