Sébastien Missoffe arrive à la tête de Google France

Le 1er avril prochain, Sébastien Missoffe succédera à Nick Leeder à la tête de Google France. En poste depuis quatre ans, l’actuel directeur général France du groupe Internet est appelé à d’autres fonctions au niveau européen. Il supervisera la gestion des clients grands comptes, pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) depuis le siège européen de Google en Irlande.

Agé de 43 ans, Sébastien Missoffe est diplômé d’un MBA à l’INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) et de l’EBS (European Business School). Depuis deux ans, il occupait les fonctions de vice-président de YouTube en charge des Contenus et des Opérations au niveau monde.

Déjà 10 ans chez Google

Le futur dirigeant France n’est pas un nouveau venu au sein de Mountain View. Il a rejoint la firme californienne il y a plus de 10 et s’était installé dans la Silicon Valley en 2011. Il a évolué entre la commercialisation des offres TPE et PME aux Etats-Unis et la vente des espaces publicitaires sur YouTube. Auparavant, il a passé neuf ans chez L’Oréal (finance, vente et marketing).

Sébastien Missoffe est le cinquième dirigeant chez Google France, après Franck Poisson (2002-2004, en tant que directeur commercial), Mats Carduner (2004 – 2008, avec la création de poste de directeur général), Jean-Marc Tassetto (2010-2013) et Nick Leeder (2013-2017). Il dirigera une entité de 700 personnes, dont 150 ingénieurs, aujourd’hui, rappelle ITespresso.fr.

