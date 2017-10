Sécurité : Microsoft Essentiel, le pire des antivirus

L’institut de sécurité indépendant AV-Test vient de publier son nouveau classement des antivirus pour Windows. Et ceux de Microsoft, Essentials ou Defender, se classent systématiquement parmi les derniers. Autrement dit, si vous tenez à l’intégrité de vos données et système, mieux vaut peut-être choisir une autre solution que celle proposée par défaut dans Windows.

Sous Windows 7, Microsoft Security Essentials 4.10 affiche un score de protection moyen de 5 sur 6. Dans les détails, la protection du système contre les attaques zero day Internet (web, email) atteint 97% de réussite sur 198 échantillons soumis en août. Un score qui peut paraître élevé mais reste bien en retrait de la moyenne de 99,5% des produits du marché. Et en net retrait au regard des 99% d’efficacité constatés en juillet. L’identification des logiciels malveillants est plus efficace avec un score de 99,8% proche de la moyenne de 99,9%.

Sous Windows 10, Windows Defender Antivirus s’en tire mieux. Il affiche 99% de protection contre les attaques zero day et identifie 99,7% des malwares. Néanmoins il reste en retrait alors que la moyenne du marché frôle les 100% pour le premier et 99,9% pour le second.

Defender plus pertinent sous Windows 7 que Windows 10

Selon AV-Test, les produits de Kaspersky, Bitdefender, eScan, Norton et TrendMicro constituent les antivirus les plus fiables du marché avec McAfee sur Windows 10. Sous Windows 7, mieux vaut confier la protection de son système à Kaspersky, BitDefender et TrendMicro.

L’offre entreprise de Microsoft, System Center Endpoint Protection, ne s’en tire pas mieux, tant sous Windows 10 que 7. C’est néanmoins sur la plus ancienne plate-forme, la p lus utilisée aujourd’hui en environnement professionnel, que la suite de sécurité s’en sort le mieux avec 98% (sur 100%) d’efficacité contre les failles exploitées, et 99,8% (sur 99,9%) contre les malwares. Windows 10 affiche respectivement 97,9% et 99,7% de réussite.

Selon les résultats des mesures faites en juillet et août par AV-Test, pour protéger les postes utilisateurs, privilégiez Kaspersky (Endpoint Security et Small Office Security) et Trend Micro (Office Scan) qui affichent les meilleurs scores. Mais la meilleure des protections reste l’attention et le bon sens des utilisateurs pour éviter les courriels de phishing et autres pages web infectieuses.

