SFR lance sa box 4G fixe en direction des entreprises

Quelques mois après Bouygues Telecom puis Orange, SFR lance à son tour une box 4G fixe. Comme celles de ses concurrents, la Box 4G Pro permet d’apporter des services de voix et Internet (double play) en très haut débit (jusqu’à 200 Mbit/s par l’agrégation des bandes 80 MHz et 2600 MHz) dans les zones mal desservies en ADSL (et encore moins en fibre).

Mais, contrairement à ses concurrents, SFR réserve son produit aux seules organisations professionnelles. Pour l’heure du moins. « Notre priorité va à l’entreprise, confirme Michel Paulin, directeur général de SFR. Nous réfléchissons à une offre triple play (voix, Internet, TV) pour les particuliers. » Mais rien de concret à ce jour. PME et TPE sont principalement visées. « Mais la solution pourra intéresser les grandes entreprises pour leurs agences et leurs travailleurs distants », assure un porte-parole de l’opérateur.

Téléphone DECT et application de gestion des appels

L’offre se compose d’un modem fixe-mobile (fournie par Huawei) doté de quatre prises Ethernet pour connecter des PC en filaire et jusqu’à 32 terminaux (PC, tablettes, smartphones, imprimantes…) en Wifi. Auquel s’ajoute un téléphone sans fil DECT et une ligne VoIP fixe avec un forfait de téléphonie illimité (appels en France et vers les fixes dans 54 pays). Le tout pour 45 euros HT par mois (au-delà du kit vendu au client… 1 euro). Un prix accessible même pour une toute petite structure.

Au-delà de sa simplicité d’installation (il suffit de brancher la box sur le réseau électrique et de configurer les accès Wifi), la Box 4G Pro se distingue par l’application de gestion de la téléphonie qui l’accompagne. Depuis son smartphone, l’utilisateur pourra, en quelques clic, renvoyer les appels entrants vers sa messagerie ou un autre numéro de téléphone, activer la sonnerie d’appels sur plusieurs combinés, consulter ses messages vocaux depuis son client e-mail, etc.

Une box fixe nomade

Enfin, la box n’est pas attachée à une zone géographique particulière où un point précis du réseau de SFR. Ce qui facilitera le déménagement éventuel puisqu’elle sera en mesure de se connecter à l’un des près de 11 500 sites 4G actifs de l’opérateur à ce jour (et plus dans les mois à venir, SFR aura dépassé les 90% de couverture de la population avant la fin de l’année). Quant à la vérification de l’éligibilité du service, elle sera assurée à la fois par le client (s’il dispose d’un terminal connecté au réseau SFR) et par le service client de l’opérateur. Au pire, « si le client n’est pas satisfait, il lui suffit de retourner la box », assure SFR. La solution est livrable en 10 jours, selon s’il y a un numéro à porter ou pas.

Ce n’est pas la première fois que l’opérateur assure un service fixe sur son réseau mobile. En 2014, SFR lançait un Pack Business qui intégrait déjà des lignes fixes opérées par le réseau mobile. Qui dispose ainsi d’une certaine expérience dans l’offre de service de téléphonie fixe sur réseau mobile. Aujourd’hui, 30 000 clients utilisent cette solution, assure l’opérateur. Un volume d’utilisateurs appelé à progresser avec la Box 4G Pro.

