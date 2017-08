Skype pour PC et Mac mixe collaboratif et réseau social

La prochaine version bureau (« desktop ») de Skype est disponible en préversion. Elle n’est « pas encore complète » en attendant des feedbacks, précise l’équipe dans une contribution blog en date du 17 août.

Le changement est radical, à l’instar de celui apporté en juin à la version mobile du service de téléphonie sur Internet (propriété de Microsoft).

L’application s’adresse aux utilisateurs de Mac et de PC évoluant sous une autre version que Windows 10 (1607 et 1703). Même s’il reste possible de l’installer sur cette mouture de l’OS, moyennant quelques réglages dans les paramètres.

Des airs de réseaux sociaux et du collaboratif plus poussé

Cette préversion a été développée dans l’optique de tirer profit de l’espace d’affichage plus vaste d’un écran de PC bureau.

A cet effet, Microsoft a modifié les conversations de groupe afin de faciliter le partage de photos et celui de l’écran durant les appels.

On trouve aussi les nouvelles mentions, les réactions des messages et un espace de notification pour visualiser les mentions et les réactions durant les conversations.

Microsoft a aussi ajouté une galerie pour faciliter la localisation de documents ou de photos à joindre dans une conversation.

Cependant, elle ne supporte ainsi pas encore le traducteur pour les appels, ne permet pas d’envoyer des messages vidéo ou de mettre des appels en attente ou bien de les fusionner avec l’appel en cours. Il est toutefois prévu que ces fonctions soient ajoutées, souligne ITespresso.

