Le smartphone à double écran YotaPhone 3 annoncé pour l’automne

Une nouvelle édition du YotaPhone devrait arriver prochainement. Une mouture qui pourrait débarquer sur les marchés chinois et russe au cours de l’automne. Et qui conservera son atout phare : un double écran.

Sur une face du YotaPhone 3, nous retrouvons en effet un écran 5,5 pouces Amoled Full HD classique. Alors que l’autre présente un afficheur en papier électronique 5,2 pouces 720p. Pratique pour afficher des informations de base qui seront lisibles à tout moment, quelles que soient les conditions de lumière et quelle que soit la charge de la batterie.

Le YotaPhone 3 devrait également se distinguer par son excellente capacité de stockage : 64 Go et 128 Go. Avec un prix qui restera toutefois attractif : respectivement 350 dollars et 450 dollars selon certaines sources.

Un processeur mal choisi

4 Go de RAM et Android 7 seront de la partie. Ainsi qu’une solide batterie de 3200 mAh. Voilà pour les bonnes nouvelles. Du côté des mauvaises, nous notons la présence d’un SoC Qualcomm Snapdragon 625. Un processeur comprenant 8 cœurs ARM 64 bits Cortex-A53 cadencés à 2 GHz. Épaulés par un GPU Adreno 506.

Le YotaPhone 3 trébuche donc sur la dernière marche qui lui aurait permis de décrocher le statut de smartphone de haut de gamme. Pour retomber dans le segment plus classique du milieu de gamme premium.

