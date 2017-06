Les smartphones Android Nokia en visite sur Amazon

Les smartphones Nokia sous Android, proposés par HMD Global, commencent à faire leur entrée sur Amazon.

Le Nokia 6 est ainsi référencé en France à 299 euros (32 Go) et 329 euros (64 Go). Il ne s’agit pas encore d’une distribution officiellement assurée par le constructeur, mais le mouvement semble en passe de se lancer pour ce milieu de gamme premium. Au menu, un processeur Qualcomm Snapdragon 430 (8 cœurs ARM Cortex-A53 à 1,4 GHz), 3 Go de RAM et un écran 5,5 pouces Full HD. Le tout est annoncé sous Android 7.1.1.

Arrivée courant juillet ?

Les Nokia 3 et 5 seraient également en approche, avec leur arrivée récente en précommande sur le sol britannique. À des prix fixés à 129,99 £ et 179,99 £. Soit respectivement 147,81 € et 204,66 €. Des tarifs corrects, sans être exceptionnels.

Le Nokia 5 se veut un milieu de gamme classique, avec son processeur Snapdragon 430, son écran 5,2 pouces HD, ses 2 Go de RAM et son espace de stockage de 16 Go. Le Nokia 3 vise clairement l’entrée de gamme, avec une puce MediaTek 6737 (quatre cœurs ARM Cortex-A53 à 1,3 GHz), un écran 5 pouces HD, 2 Go de RAM et 16 Go d’espace de stockage.

Selon les dernières rumeurs, ces trois terminaux devraient tous être accessibles courant juillet. Leur sortie officielle serait donc imminente.

