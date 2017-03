Des smartphones neufs infectés par des adwares et ransomwares

Check Point Software Technologies met aujourd’hui en lumière une pratique de plus en plus commune dans le monde des smartphones : la préinstallation de malwares chargés d’afficher des publicités et de capter des données personnelles.

Des logiciels indésirables qui sont donc présents dès le déballage du smartphone. Check Point insiste toutefois sur le fait que ces malwares ne sont pas présents dans la ROM d’origine du constructeur. Leur présence n’est donc pas due à ce dernier, mais bel et bien aux distributeurs, dont les opérateurs télécoms.

Des infections ont été trouvées dans 38 terminaux mobiles. La présence de Loki a été constatée sur plusieurs machines. Un ransomware a même été détecté sur l’un des smartphones testés. Slocker chiffre les fichiers de la machine et rançonne par la suite les utilisateurs. Le tout sur un smartphone neuf donc.

Seule solution : reflasher le terminal

La réinitialisation de la machine permettra dans la plupart des cas d’éliminer ces malwares. Mais pas systématiquement.

Ainsi, Check Point Software a relevé six cas où le malware a directement été installé dans la ROM du terminal. Il faudra alors la reflasher avec la ROM du constructeur pour revenir à la normale. Une opération qui ne sera pas à la portée de tous les utilisateurs.

