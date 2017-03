Snap : première introduction en Bourse ratée de l’année ?

Le démarrage de Snap à la Bourse de New York, sans être catastrophique, est finalement assez décevant. L’action avait démarré sa première journée directement à 24 dollars, avant d’atteindre les 27,09 dollars en fin de semaine. Une belle affaire pour ceux qui avaient mis la main sur des actions au prix d’introduction de 17 dollars.

Mais, depuis, tout va mal. La journée de lundi a été bien sombre pour les investisseurs, avec une action à 23,77 dollars en fin de séance. Soit moins que le prix de base en première journée de cotation. Baisse une nouvelle fois ce mardi, avec un cours à la clôture de 21,44 dollars. Soit -9,8 % en une seule journée. L’action se rattrape toutefois mercredi, à 22,81 dollars ; +6,4 %. Mais avec un volume de transactions relativement faible par rapport aux jours précédents.

15,5 dollars dans un an ?

En résumé :

Jeudi 2 mars : +44 %, 24,48 dollars ;

Vendredi 3 mars : +10,7 %, 27,09 dollars ;

Lundi 6 mars : -12,3 %, 23,77 dollars ;

Mardi 7 mars : -9,8 %, 21,44 dollars ;

Mercredi 8 mars : +6,4 %, 22,81 dollars.

Le problème, ce sont les prévisions à court et moyen terme. Les analystes recommandent toujours de vendre. Et leurs prévisions à un an sont plutôt pessimistes : 15,5 dollars en moyenne. Soit 8,8 % de moins que le prix d’introduction de 17 dollars. Et -35,4 % par rapport à la première cotation enregistrée jeudi dernier.

