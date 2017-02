Sony lance la carte SD la plus rapide au monde

Sony vient de présenter une nouvelle gamme de cartes SD, les SF-G Series UHS-II. Les plus rapides du marché, annonce fièrement la firme nippone.

Avec des débits de 299 Mo/s en écriture et 300 Mo/s en lecture, ces cartes sont en effet presque aussi rapides que des SSD. « Cette vitesse d’écriture permet de tirer des performances maximales des appareils d’imagerie numérique, ce qui contribue à des prises de vue en continu plus longues d’images en haute résolution avec les appareils compatibles UHS-II, explique Sony sur son blog. Elle contribue également à un temps de vidage de la mémoire tampon plus court, permettant aux utilisateurs de ne plus jamais rater un moment critique. »

Pour les appareils photo numériques pro

C’est le monde de la photographie qui est directement visé par ces cartes SD ultra rapides. Elles pourraient toutefois également trouver une place dans certaines cartes mères embarquées, où leurs performances permettront de concurrencer les SSD.

Les SF-G Series UHS-II seront accessibles au printemps en trois tailles : 32 Go, 64 Go et 128 Go. Et ce probablement à des prix stratosphériques. Leur sortie s’accompagnera de celle du lecteur MRW-S1. Une offre USB 3.1 optimisée pour ces cartes UHS-II. De quoi récupérer ses prises de vues efficacement et rapidement.

