SQLI absorbe Osudio et se renforce dans l’e-business

C’est la troisième acquisition stratégique en dix-huit mois pour SQLI. L’entreprise de services du numérique (ESN) a annoncé lundi avoir bouclé le rachat d’Osudio.

Prestataire de services managés spécialisé dans l’e-business, Osudio est implanté dans six pays européens : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Pays-Bas et Suède. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 18 millions d’euros en 2016. Et compte parmi ses clients Carlsberg, Hoffmann Group, Miele et Philips.

« Notre alliance va donner naissance à un leader de l’expérience connectée en Europe avec des bureaux dans neuf pays et deux implantations offshore au Maroc et en Afrique du Sud. Nos clients vont bénéficier tout à la fois de nos expertises et de notre capacité d’industrialisation sur les enjeux stratégiques liés à la mobilité, au commerce omnicanal, au Big data et à la gestion de l’information produit (PIM) », a déclaré dans un communiqué Peter van Reijmersdal, directeur général d’Osudio. Ses managers restent « pleinement engagés dans le projet. »

Top 3 mondial des intégrateurs Hybris

Pour Didier Fauque, directeur général de SQLI, le groupe français franchit « une étape majeure » de son plan Move Up 2020 avec l’intégration d’Osudio.

Le montant de l’opération reste « confidentiel ». En revanche, le groupe a précisé acquérir 70% du capital d’Osudio. Cette acquisition, après celle d’Invent Commerce (Royaume-Uni) et de Star Republic (Suède), donne à SQLI « une réelle dimension européenne ».

« Nous nous positionnons désormais parmi les trois plus grands intégrateurs mondiaux de SAP Hybris, plateforme e-commerce de référence », et le premier en Europe, a ajouté le dirigeant.

crédit photo © Bplanet / Shutterstock