Fondée il y a plus de 25 ans, la SSLL (société de services en logiciels libres) Smile passe sous le contrôle d’Eurazeo PME, le véhicule d’investissement d’Eurazeo dans les PME françaises d’une valeur de moins de 200 millions d’euros. Le fond d’investissement français devient l’actionnaire de référence de la SSLL et remplace au capital Keensight Capital et Edmond de Rothschild Investment Partners. Le management de la société de services, emmené par son président du directoire Marc Palazon, reste actionnaire de la SSLL. L’investissement d’Eurazeo PME dans Smile se monte à 43 millions d’euros. C’est également le premier ticket placé par le fonds Eurazeo PME III, nouvellement créé et doté d’une force de frappe totale de 586 millions.

Des « acquisitions d’envergure »

Smile figure parmi les principales réussites des SSLL françaises. La société compte aujourd’hui environ 1 100 salariés et vise un chiffre d’affaires de 83 millions en 2017. Présente dans 7 pays, la société s’est lancée dans un ambitieux plan de développement à 4 ans, Open Arrow 2021, qui ambitionne de tripler le chiffre d’affaires réalisé et de porter à 20 % la part des activités à l’international. Un plan qui passera notamment par des « acquisitions d’envergure », expliquait Smile en avril. « Eurazeo PME souhaite, aux côtés du management, accompagner durablement l’essor de la société avec un développement international soutenu, notamment au travers d’opérations de croissance externe », commente Pierre Meignen, directeur associé d’Eurazeo PME.

Rappelons que Smile a déjà renforcé ses positions en France en mettant la main, début 2016, sur une autre société de services spécialisée en Open Source, Open Wide.

