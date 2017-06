Start-up Forum du Numérique : MyTraffic s’adjuge le trophée

Et, au petit jeu du pitch devant le public, c’est MyTraffic qui a attiré le plus de suffrages. Parmi les 8 finalistes du Trophée start-up Forum Numérique, organisé par le cabinet CXP en partenariat avec Silicon.fr et notre publication sœur, ITespresso.fr, c’est la jeune société spécialisée dans les analyses des emplacements commerciaux qui a suscité le plus d’intérêt. Représentée par Edouard Epaud, son responsable du développement, MyTraffic a recueilli 25 % des suffrages, devançant Ugloo (sauvegarde de données sur les espaces non utilisés des serveurs et PC) et Victor & Charles (IA appliquée à l’accueil hôtelier).

Cette start-up francilienne accompagne les enseignes et les commerçants dans l’identification des meilleurs emplacements géographiques en fonction de leur secteur d’activité. Créé fin 2015 par Hakim Saadaoui (ex-VP strategy de la division services d’Areva) et Gautier Machelon (co-fondateur de deux start-up dans les RH : Work4 et Multiposting revendu à SAP en 2015), MyTraffic prend en compte divers indicateurs (flux transactionnels ou piétons, profil des entreprises à proximité, fréquentation touristique…) pour proposer des analyses Big Data aux commerçants. Analyses accessibles sous forme de tableaux de bord dans le Cloud.

8 finalistes, 5 min de pitch

Organisé dans le cadre du Forum du Numérique, l’événement du CXP qui se tenait en fin de semaine dernière, ce concours de start-ups du B2B, dont c’était la deuxième édition, est soutenu par Silicon.fr et notre publication sœur ITespresso.fr (tous deux édités par NetMediaEurope). Un jury composé de journalistes de nos publications, d’analystes du CXP (Dominique Dupuis, David Gauthier, Franck Nassah et Olivier Rafal), de Sylvain Tillon (co-fondateur de Tilkee, vainqueur en 2016), de Romain Lalanne, directeur de l’innovation de la SNCF et présidé par David Leborgne, CDO de la SNCF, a retenu huit finalistes parmi les quelque 35 dossiers pré-selectionnés. Les critères ? Avoir une offre orientée à destination des entreprises, entrer dans une des catégories retenues (Big Data, IA, cybersécurité, Saas et IoT) et, ensuite, séduire le jury par le caractère innovant de son offre ou son adéquation aux attentes des entreprises.

Les sociétés retenues ont bénéficié d’un stand sur le Forum, qui se tenait le 15 juin à Paris, leur permettant d’accéder aux entreprises utilisatrices, et surtout d’un pitch de 5 minutes en séance plénière. Objectif : convaincre un public de professionnels de la pertinence de sa solution, ce dernier ayant la charge de désigner le grand vainqueur du Trophée start-up Forum Numérique. Un petit jeu dont MyTraffic est sorti gagnant…

Les 8 finalistes de cette deuxième édition :

