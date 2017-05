Steve Singh remplace Ben Golub à la tête de Docker

Le spécialiste de la technologie des conteneurs, Docker, change de PDG. La start-up était dirigée jusqu’à maintenant par Ben Golub. Il cède sa place à Steve Singh. Ce dernier n’est pas un inconnu, car il est le co-fondateur de Concur, le spécialiste des solutions de gestion des notes de frais. Cette société a été vendue à SAP en septembre 2014 pour un montant de 8,3 milliards de dollars. Après 20 ans passés chez Concur, il remplace donc Ben Golub, CEO de Docker depuis 2013. La start-up indique que Ben Golub restera directeur du conseil d’administration et Steve Singh restera le président de conseil qu’il a rejoint en novembre dernier.

Pourquoi un tel changement ? Avec 200 millions de dollars d’investissements, Docker est souvent considéré comme un candidat potentiel à une introduction en bourse. Pour mener à bien à cette aventure et franchir une nouvelle étape, Docker a recruté un dirigeant doté d’une grande expérience.

Solomon Hykes fait l’éloge du travail de Ben Golub

Solomon Hykes, fondateur de Docker, a indiqué dans un communiqué de presse que « au cours des quatre des dernières années, Docker a connu une croissance incroyable. Nous voyons maintenant une forte appétence par la communauté des développeurs et le marché des entreprises ». Il ajoute : « Sans Ben, Docker ne serait pas dans cette position en tant que plateforme et comme entreprise. Sous son leadership, nous avons construit une équipe chevronnée et une grande communauté qui ont réécrit les règles de développement et de déploiement des logiciels. Ben a fondé une entreprise exceptionnelle et la demande des solutions Docker est forte. » Un panégyrique pour Ben Golub.

Le nouvel arrivant n’est pas oublié par le fondateur. « Avec Steve, nous allons construire une organisation capable de répondre à cette demande et à servir nos clients à travers le monde. » De son côté, Steve Singh précise dans le communiqué qu’il est « impatient de travailler avec toute l’équipe de Docker, ainsi que la communauté pour aider à développer à la nouvelle ère des applications ».

A lire aussi :

La Cloud Native Computing Foundation gère le cœur de Docker

Avec son édition Enterprise, Docker part à l’assaut des DSI