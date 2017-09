Stockage : hautes performance pour la baie Dell EMC SCv3000

Dell EMC enrichit son offre de stockage d’entrée de gamme de sa série SC.

Les nouvelles baies SCv3000 s’illustrent à la fois par de nouvelles fonctionnalités ainsi que des performances sensiblement plus élevées que la précédente génération, la SCv2000.

La SCv3000 hérite donc des fonctionnalités du système d’exploitation SC en version 7 qui profite aujourd’hui aux modèles supérieurs SC9000, SC7020 et SC5020.

La nouvelle baie permet ainsi de mixer disques durs traditionnels et stockage flash SSD de manière personnalisée (entre 0 et 100% de flash). Une offre technologique hybride complétée par l’auto-tiering qui permet d’automatiser la progressivité du stockage.

Autre nouveauté, la compression intelligente qui permet, selon le constructeur, de réduire jusqu’à 93% la capacité nécessaire. S’y ajoutent des fonctions de migration des volumes (Live Migrate) pour assurer l’équilibrage de charge, et le basculement automatique (Live Volume) pour éviter les interruptions en cas de pannes.

Fonctions particulièrement pertinentes avec la capacité de fédérer en cluster la SCv3000 avec les autres baies SC du constructeur.

50% de bande passante supplémentaire

De nouvelles performances sont aussi au rendez-vous avec un maximum de 270 000 IOPS (entrées-sorties par seconde) atteint en laboratoire. Soit une hausse de la bande passante de 50% par rapport à la SCv2000. Une performance à mettre sur le compte des nouveaux processeurs Intel Xeon hexacoeurs E5-2603v4 à 1,7 GHz.

Les clients ont le choix entre deux modèles de baie de base SCv3000 (au format 3U pour 16 disques 3,5 pouces) et SCv3020 (3U et 30 slots pour SSD 2,5 pouces) et trois nouveaux châssis d’extension en option : SCv300 (2U pour 12 disques 3,5 pouces), SCv320 (2U et 24 disque 2,5 pouces) et SCv360 (4U, 60 supports 3,5 pouces) qu’ils peuvent panacher pour atteindre la capacité maximale de 1 Po (1000 To) sur 222 disques au format 3,5 ou 2,5 pouces.

Intégration avec l’écosystème

ELa SCv3000 s’intègre avec nombre de solutions matérielles et logicielles du catalogue de Dell EMC dont VMware vSphere et VMware Virtual Volumes.

La gamme reste en outre compatible avec les produits de protection des données, de gestion du stockage et de disponibilité (Data Domain, PowerPath, RecoverPoint, VPLEX, ViPR…) assurant ainsi aux utilisateurs une pérennité avec leur écosystème de workloads.

La SCv3000 vise ainsi les entreprises sensibles aux coût des solutions de stockage sans sacrifier les performances et pourraient s’inscrire comme le cheval de Troie de Dell EMC menant à une extension vers des modèles plus haut de gamme.

« Maintenant [que les baies SCv3000] font partie intégrante de la famille aux côtés d’autres produits SC, nos clients savent qu’ils peuvent encore gagner en performances à tout moment en se dotant d’un modèle SC supérieur dans la gamme, tirant ainsi parti de notre capacité unique de mobilité des données fédérées pour un processus fluide », illustre Jeff Boudreau, Président de la division Stockage de Dell EMC.

Le prix de base de la SCv3000 démarre à 9 000 euros.

