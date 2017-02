Sun : Niagara II, 8 cores et 64 thread

Une nouvelle indiscrétion révélée par notre confrère

The Register vient compléter les informations que nous avons pu glaner lors du lancement des serveurs Niagara et dévoiler un peu du successeur de l’UltraSPARC T1, le Niagara II. Sun Microsystems confirme que si la course n’est plus dans la puissance nominale, une démarche que le constructeur a abandonnée depuis longtemps, mais dans la capacité de traiter des volumes, il entend cependant ne rien laisser à ses concurrents. Niagara II s’annonce en effet en technologie 65 nanomètres, avec 8 c?urs (core) et 8 threads par c?ur, donc un total de 64 threads, soit le double du Niagara. La vitesse d’horloge sera dans un premier temps de 1,4 Ghz. Autre différence essentielle, chaque c?ur disposera d’une unité de virgule flottante. L’UltraSPARC T1 n’en dispose que d’une pour l’ensemble des c?urs. Niagara II sera donc probablement une bête de travail, qui alliera puissance et volume de traitement. Sans oublier la réduction de la consommation et des volumes de machines, un argument de poids dans l’offre de Sun. De quoi surtout élargir la capacité d’offre du constructeur sur ses serveurs RISC, limitée avec l’UltraSPARC T1 aux applications Web et de marchés – puisque le processeur ne dispose que d’un unité de calcul en virgule flottante pour ses 32 threads – et donc venir un peu plus concurrencer les IBM, HP ou Dell, qui à défaut de lutter sur les volumes et la consommation, misent encore sur la puissance. Niagara II devrait être disponible en 2007, très probablement en même temps que Solaris 11, l’Unix de Sun, qui selon nos sources devrait disposer de fonctionnalités qui, au-delà des spécificités des architectures Unix multipostes et multitâches, devraient se rapprocher en matière de design et de ‘gadgets’ de ses concurrents de bureau Windows ou Mac OS. Un exemple ? Solaris 11 devrait supporter Wi-Fi, Bluetooth, et les réseaux sans fil?